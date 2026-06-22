Segera Konser di Surabaya, Hillsong Worship Siap Hadirkan Momen Spiritual Bersama
jpnn.com, SURABAYA - Grup pujian dan penyembahan (worship) dunia, Hillsong Worship akan memulai tur 'Hillsong Worship Nights Asia Tour 2026'.
Graha Unesa, Surabaya akan menjadi salah satu destinasi yang akan dikunjungi Hillsong Worship pada 11 September 2026.
Konser itu bakal jadi kali perdana bagi grup musik gospel tersebut bertandang ke Surabaya.
Managing Director Color Asia Live, David Ananda mengatakan pihaknya selaku promotor senang bisa memboyong Hillsong Worship ke Surabaya.
Dia mengajak para pencinta musik gospel untuk menikmati malam dengan lagu-lagu worship.
Menurutnya, konser tersebut menjadi kesempatan luar biasa bagi pencinta musik gospel untuk merasakan momen spiritual bersama.
"Kami percaya, musik memiliki kekuatan untuk menyembuhkan, menginspirasi, dan menyatukan," kata David dalam keterangan tertulis, Senin (22/6).
Hal senada juga disampaikan CEO Otello Asia, Sysan Ibrahim yang juga promotor konser.
Grup pujian dan penyembahan (worship) dunia, Hillsong Worship akan memulai tur 'Hillsong Worship Nights Asia Tour 2026'.
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