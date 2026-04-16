Segera Menikah, El Rumi dan Syifa Hadju Telah Urus Berkas?
jpnn.com - Aktris Syifa Hadju dan El Rumi dikabarkan bakal menikah dalam waktu dekat.
Pasangan kekasih itu pun telah mengurus berkas pernikahannya di KUA Kebayoran Lama.
Kepala KUA Kebayoran Lama, Ahmad Chalabi mengatakan, pihak perwakilan keluarga pasangan kekasih tersebut telah mengurus surat rekomendasi menikah.
"Kemarin-kemarin yang lalu, datang utusan pihak keluarga untuk mengurus surat rekomendasi nikah. Sudah kami proses, sudah kami buatkan," ujar Ahmad Chalabi kepada awak media, Selasa (14/4).
Dia memastikan bahwa El Rumi dan Syifa Hadju telah melengkapi persyaratan dokumen yang dibutuhkan terkait hal tersebut.
Akan tetapi, Ahmad Chalabi tak membeberkan lokasi pernikahan pasangan kekasih itu.
Dia menyarankan agar pihak awak media menanyakan hal tersebut kepada pihak keluarga.
"Saya enggak bisa sebut, pokoknya dia mengajukan persyaratan. Untuk mengajukan rekomendasi nikah," tutur Ahmad Chalabi.
