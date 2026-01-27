Segera Miliki Tiket Pertandingan Timnas Indonesia Vs Korea di AFC Futsal Asian Cup 2026

jpnn.com - Tiket pertandingan AFC Futsal Asian Cup 2026 sudah bisa dimiliki dengan harga terjangkau.

Ketua LOC AFC Futsal Asian Cup 2026 Farazandi mengungkapkan tiket pertandingan dijual mulai dari Rp 75 ribu.

“Kami dari Panitia Pelaksana bekerja maksimal untuk memberikan harga terjangkau dengan pelayanan terbaik untuk menyambut para suporter agar dapat mendukung Timnas Merah Putih,” ujar Farazandi.

Masyarakat dapat membeli tiket secara daring melalui laman resmi AFC di www.the-afc.com atau melalui situs khusus turnamen di www.afcfutsal2026.com.

Panitia mengimbau agar penonton membeli tiket sesegera mungkin mengingat tingginya animo masyarakat dan keterbatasan kapasitas.

Selain itu, para penggemar juga bisa menyaksikan melalui layanan live streaming di RCTI+.

Sementara itu, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) Michael Sianipar mengajak seluruh pencinta futsal Tanah Air untuk hadir langsung memberikan dukungan kepada Skuad Garuda.

Kehadiran pendukung diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi tim asuhan Hector Souto dalam menghadapi persaingan di ajang antarnegara Asia tersebut.