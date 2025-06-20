menu
JPNN.com » Entertainment » Segera Punya Cucu dari Al Ghazali, Ahmad Dhani Ungkap Soal Panggilan Hingga Persiapan

Segera Punya Cucu dari Al Ghazali, Ahmad Dhani Ungkap Soal Panggilan Hingga Persiapan

Segera Punya Cucu dari Al Ghazali, Ahmad Dhani Ungkap Soal Panggilan Hingga Persiapan
Ahmad Dhani bersama Al Ghazali. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kebahagiaan tengah dirasakan oleh musisi Ahmad Dhani, yang sedang menyambut kelahiran anak pertama Al Ghazali dengan istrinya, Alyssa Daguise.

Pentolan grup band Dewa 19 itu ternyata sudah menyiapkan panggilan yang akan disematkan calon cucunya kepada dirinya.

Bukan dipanggil kakek atau panggilan umum lainnya, dia ternyata sudah memiliki pilihannya sendiri.

"Saya dipanggilnya ini apa, Kiki," ujar Ahmad Dhani di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Pria 53 tahun tersebut sudah menyiapkan panggilan untuknya dan Mulan Jameela. Panggilan tersebut pun tampak berbeda dari lainnya. Dia lantas mengungkapkan alasannya.

"Kiki sama Nini. Kiki saja biar ngetop," kata Ahmad Dhani.

Alih-alih menyiapkan kado untuk menyambut kelahiran sang cucu, dia justru memiliki persiapan lain.

Ahmad Dhani mengaku menyiapkan sebuah kolam renang untuk cucunya tersebut.

