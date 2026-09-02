Segera Tinggalkan Como, Emil Audero Menuju La Liga?
jpnn.com - Kiper Timnas Indonesia Emil Audero dikabarkan makin dekat dengan pintu keluar Como 1907.
Rayo Vallecano disebut-sebut siap membawanya ke La Liga dengan status pinjaman.
Kepindahan ke Spanyol tersebut bisa menjadi jalan bagi Emil untuk mencari kesempatan bermain yang lebih besar.
Pasalnya, persaingan di Como makin ketat setelah klub Serie A tersebut memiliki sejumlah opsi di posisi penjaga gawang.
Emil Audero Terjepit di Como
Sebelumnya, kiper kelahiran Mataram itu harus berebut tempat dengan Jean Butez di bawah mistar I Lariani.
Musim lalu, kondisi tersebut bahkan membuat Emil harus dipinjamkan ke Cremonese karena Pelatih Como Cesc Fabregas lebih mempercayakan posisi utama kepada Butez.
Kini, persaingan di Como makin berat setelah klub milik Hartono bersaudara itu sepakat mendatangkan Robert Sanchez dari Chelsea.
Penjaga gawang asal Spanyol itu membawa pengalaman bermain di level tinggi dan pernah menjadi pilihan utama The Blues.
Terdepak dari persaingan di Como, Emil Audero kini punya peluang baru di La Liga?
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