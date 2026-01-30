menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Makro » Segerbong Resign, Wakil OJK Ikut Mundur Menyusul 3 Pejabat Tinggi Lain

Segerbong Resign, Wakil OJK Ikut Mundur Menyusul 3 Pejabat Tinggi Lain

Segerbong Resign, Wakil OJK Ikut Mundur Menyusul 3 Pejabat Tinggi Lain
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi - logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ANTARA/HO-OJK

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara ikut resign, menyusul 3 petinggi yang sebelumnya lebih dahulu mundur.

Pengunduran diri tersebut disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses ini akan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Baca Juga:

Sebagaimana telah diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).

OJK menegaskan proses pengunduran diri ini tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK.

Utamanya, dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional.

Baca Juga:

Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Wakil Ketua Dewan Komisioner untuk sementara waktu akan dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tata kelola berlaku.

Hal tersebut guna memastikan keberlangsungan kebijakan, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat serta pelaku industri jasa keuangan.

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mirza Adityaswara ikut resign, menyusul 3 petinggi di OJK.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI