Segudang PR Dewa United Banten di BCL Asia 2026 Seusai Sapu Bersih Seri Pertama

jpnn.com, JAKARTA - Tim basket Dewa United Banten meraih kemenangan kedua beruntun pada ajang Basketball Champions League (BCL) Asia 2026.

Berlaga di Dewa United Arena, Tangerang, Minggu (29/3) skuad asuhan, Agusti Julbe itu menang dengan skor 91-79 atas Johor Southern Tigers.

Pada laga ini Arki Dikania Wisnu dan kolega kembali bermain dengan tempo lambat setelah di first half tertinggal 38-45 dari wakil Negeri Jiran tersebut.

Selepas jeda permainan juara bertahan IBL tersebut baru lebih cair setelah mampu berbalik unggul dengan skor 68-59.

Keunggulan tersebut akhirnya bertahan hingga akhir setelah pada kuarter pemungkas menutup dengan keunggulan 12 angka, 91-79.

Bintang kemenangan Dewa United Banten pada laga ini Troy Gillenwater seusai finis dengan 29 poin.

Joshua Ibarra mencatat double-double dengan 12 poin dan 12 rebound, sementara DJ Cooper tampil impresif lewat 11 poin, serta 12 assist.

Dari barisan pemain lokal Rio Disi dan Dio Tirta masing-masing mencetak 13 angka.