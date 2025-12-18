Segudang PR Timnas Voli Putra Indonesia Menjelang Lawan Thailand di Final SEA Games 2025

jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli putra Indonesia akan jumpa Thailand di final SEA Games 2025.

Skuad asuhan Jeff Jiang melangkah ke partai puncak seusai mengalahkan Vietnam dengan skor 3-2 (21-25, 20-25, 25-22, 25-19, 15-10) di Hua Mak Stadium, Bangkok, Kamis (18/12).

Melihat laga semifinal, Rivan Nurmulki dan kolega masih punya banyak kekurangan utamanya dalam variasi serangan.

Baca Juga: Timnas Voli Putra Indonesia Susah Payah Tembus Final SEA Games 2025

Asisten pelatih Timnas voli putra Indonesia, Erwin Rusni berharap Jasen Natanael Kilanta serta Alfin Daniel berani untuk mengalirkan bola-bola kepada para spiker.

Sejauh ini dua setter yang dimiliki Timnas voli putra Indonesia masih kurang untuk melakukan variasi sehingga serangan yang dibangun bisa dibaca lawan dengan baik.

“Setter kami masih kurang stabil dalam mengalirkan bola. Dalam melakukan serangan, kami masih sering terlihat salah membaca bola sehingga pola serangan kami hilang.”

?“Lawan di laga hari ini sangat baik utamanya dalam melakukan blocking. Kami juga kewalahan meladeni setiap serve lawan sehingga serangan mereka selalu menekan,” ujar Erwin saat dihubungi JPNN.com, Kamis (18/12).

Erwin berharap anak asuhannya bisa tampil lepas di partai final melawan Thailand.