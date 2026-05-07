Seharian Field Trip Kuliner di PIK, dari Ramen sampai Tiramisu Cantik yang Lagi Viral
jpnn.com, JAKARTA - Kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK kembali jadi magnet bagi pencinta kuliner. Penyebabnya bukan hanya deretan restoran yang makin padat, melainkan juga pengalaman makannya bisa dibuat seperti field trip seharian.
Dalam satu hari, pengunjung bisa memulai perjalanan dari semangkuk lamian hangat, lalu berlanjut ke menu Sichuan yang bold, burger ala American dinner, teh sea salt yang menyegarkan, sampai dessert manis yang cantik untuk penutup malam.
Rute kuliner ini cocok untuk pengunjung yang datang bersama teman, keluarga, atau pasangan. Pilihannya pun beragam karena ada restoran yang nyaman untuk makan berat maupun kafe yang pas untuk jeda sore sambil mengobrol.
Salah satu pengunjung, Felicia Tan, mengaku sengaja menyusun agenda makan seharian di PIK bersama tiga temannya. Menurut dia, kawasan tersebut memberi pengalaman berbeda karena jarak antar-tempat kuliner relatif mudah dijangkau.
“Awalnya cuma mau makan ramen, tetapi ternyata dalam satu area bisa pindah ke banyak tempat. Jadi, rasanya kayak kulineran lintas rasa dalam satu hari,” ungkap Felicia.
Perjalanan bisa dimulai dari Sinlan Ramen. Tempat ini dikenal sebagai restoran lamian China dengan konsep no pork no lard.
Akun resminya menulis Sinlan Ramen berada di Rukan Cordoba PIK1. Jam bukanya mulai pukul 09.00 sampai 21.00.
Berbeda dari ramen Jepang yang identik dengan kuah tonkotsu atau miso, Sinlan Ramen menawarkan karakter Lanzhou lamian. Minya punya tekstur kenyal dan ditarik langsung sehingga memberi sensasi segar saat disantap.
