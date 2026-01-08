Seharusnya Persib Bandung Takut Menonton Video Ini

jpnn.com - JAKARTA - Persib Bandung, khususnya pria di bawah mistar pada laga melawan Persija Jakarta, Minggu nanti, semestinya mewaspadai hal ini.

Persija Jakarta saat ini memiliki sejumlah pemain yang punya tendangan jarak jauh akurat dan menakutkan.

Salah satunya, yakni Aditya Warman.

Pemain berusia 20 tahun itu membuktikannya saat Persija mengalahkan Persijap Jepara.

Para pemain berpengalaman yang ada di Persija, seperti Allano Lima pun terlihat tak percaya ada gol seperti itu.

Lihat ekspresi Allano pada video di atas. Gol itu pun menjadi Goal of The Week pekan ke-16 Super League.