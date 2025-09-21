Seharusnya PSIM Cetak Lebih dari 3 Gol ke Gawang Bali United

jpnn.com - GIANYAR - Duel dua pelatih Belanda Johnny Jansen versus Jean Paul van Gastel pada laga Bali United vs PSIM Yogyakarta di pekan ke-6 BRI Super League, di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (20/9) malam berakhir dengan empat gol.

Gastel membawa PSIM menang 3-1 di kandang Bali United.

Seusai pertandingan, Gastel mengevaluasi dan menganalisis timnya. Menurutnya PSIM seharusnya bisa mencetak lebih dari tiga gol.

“Saya sangat bangga dengan performa tim hari ini. Kami bisa bertahan dengan bagus, kemudian penguasaan bola juga lebih bagus. Saya pikir kami seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol,” ujarnya.

Gastel mengatakan bahwa kunci kemenangan di kandang Bali United itu ialah kemampuan tim meredam strategi tekanan tinggi tuan rumah.

“Ketika mereka mencoba menaikkan lini pertahanannya, maka banyak celah di belakang yang bisa kami manfaatkan, dan hal itu kami lakukan dengan baik,” kata Gastel.