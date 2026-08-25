Sehat On The Road CSR PIK2 Ajak Ibu Hamil Cegah Stunting Sejak 1.000 HPK

jpnn.com - KABUPATEN TANGERANG - Pantai Indah Kapuk 2 (PIK) menggelar program Sehat on the Road Volume 9 untuk memberikan edukasi kesehatan kepada para ibu hamil dan keluarga di Kabupaten Tangerang, Banten pada 19-20 Agustus 2026.

Kali ini, program rutin yang diselenggarakan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) PIK2 itu mengusung tema '1.000 Hari Pertama Kehidupan' atau 1.000 HPK.

Tema itu merujuk pada periode sejak awal kehamilan sampai anak berusia dua tahun yang sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak.

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Sehat on the Road Volume 9 yang dilaksanakan di Kecamatan Mauk dan Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, itu menghadirkan pada ibu hamil, kader posyandu, serta balita dari wilayah tersebut.

Dalam kegiatan itu, para pesertanya mendapatkan edukasi mengenai pemenuhan gizi, kesehatan selama kehamilan, pencegahan stunting (tengkes), serta pemantauan tumbuh kembang anak.

CSR PIK2 juga menyediakan pemeriksaan kesehatan bagi para ibu dan anak, serta menggelar talk show (gelar wicara) bersama dokter spesialis obstetri dan ginekologi (obgin).

Talk show dalam Sehat on the Road Volume 9 itu menghadirkan dr. Jennifer Uriah sebagai pembicara.

Dokter spesialis obgin itu mengatakan edukasi mengenai stunting dan gizi seimbang masih dibutuhkan, terutama oleh ibu hamil.