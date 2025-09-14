Se’Indonesia Tembus Forbes Asia 100 to Watch 2025, Satu-satunya Brand F&B dari Indonesia 

jpnn.com, JAKARTA - Brand kuliner cepat saji Se’Indonesia resmi diumumkan masuk dalam daftar bergengsi Forbes Asia 100 to Watch 2025.

Pengakuan ini menegaskan posisi Se’Indonesia sebagai salah satu perusahaan rintisan paling menjanjikan di Asia-Pasifik yang berhasil menghadirkan inovasi model bisnis sekaligus melestarikan cita rasa kuliner lokal.

Forbes Asia 100 to Watch merupakan daftar tahunan yang menyoroti 100 perusahaanberskala kecil dan startup dari 16 negara di kawasan Asia-Pasifik.

Tahun ini, sektor yang mendominasi adalah biotech, green tech, space tech, serta deep tech. Dari total 100 perusahaan yang terpilih, hanya delapan berasal dari Indonesia. Di tengah dominasiperusahaan teknologi tersebut, Se’Indonesia menjadi satu-satunya brand F&B asal Indonesia yang masuk daftar, mewakili pertumbuhan pesat sektor kuliner berbasis budaya lokal.

Didirikan pada 2022, Se’Indonesia hadir untuk merevolusi makanan cepat saji dengan protein berkualitas tinggi yang terjangkau dan mudah diakses masyarakat luas. Terinspirasidari hidangan tradisional se’i asap khas Nusa Tenggara Timur, Se’Indonesia menghadirkan rice box daging sapi asap premium yang kini menjadi favorit konsumen di berbagai kota Indonesia.

Dengan model produksi dapur terpusat dan proses yang didukung teknologi, Se’Indonesia mampu menjaga konsistensi kualitas sekaligus menekan biaya agar tetap terjangkau bagi konsumen. Strategi ini terbukti efektif. Saat ini, Se’Indonesia menyajikan lebih dari 2 juta porsi setiap bulan melalui lebih dari 150 outlet online dan dine-in yang tersebar di pulau Jawa, Bali dan Sumatra.

Pada April 2025, Se’Indonesia resmi mengumumkan perolehan pendanaan Seri A senilaiUSD 9,7 juta yang dipimpin oleh Insignia Ventures Partners, dengan partisipasi dari Argor Ventures, Saison Capital, W Fund, serta investor sebelumnya seperti Kopital Ventures, Mulia Sky Capital, dan Trihill Capital.

Pendanaan ini menjadi langkah pentingbagi Se’Indonesia untuk memperluas jaringan gerai dine-in ke seluruh penjuru nusantara, sekaligus memperkuat fondasi ekspansi ke negara tetangga di masa mendatang.