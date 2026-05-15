Sejak 2015 Persebaya Tak Bisa Menang di Padang, Entah Sore Ini

jpnn.com - PADANG - Persebaya Surabaya bertandang ke markas Semen Padang pada pekan ke-33 Super League dengan memikul misi mengakhiri penantian panjang.

Penantian untuk meraih kemenangan. Bajol Ijo -julukan Persebaya, punya catatan buruk setiap kali bermain di Padang.

Persebaya belum pernah meraih kemenangan di markas Semen Padang sejak 2015.

Situasi itu membuat Pelatih Bernardo Tavares menjadikan laga sore ini sebagai tantangan sekaligus motivasi tambahan bagi timnya.

“Bermain di Padang selalu sulit. Kalau melihat sejarah, Persebaya belum pernah menang di stadion ini. Kami berharap besok bisa mengubah sejarah itu,” ujar Coach Tavares.

Pelatih asal Portugal tersebut menegaskan para pemain harus menjadikan catatan itu sebagai pelecut semangat untuk tampil lebih maksimal sepanjang pertandingan.

“Kalau kami menang, itu akan menjadi sejarah karena Persebaya belum pernah menang di sini. Itu harus menjadi motivasi tambahan bagi pemain,” ujarnya. (pid/jpnn)

Jadwal Pekan ke-33 dan Klasemen Super League

