Sejak Gencatan Senjata, Israel Tolak 107 Permintaan Masuknya Bahan Bantuan ke Jalur Gaza

jpnn.com - HAMILTON - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis (6/11), menyatakan bahwa Israel menolak 107 permintaan masuknya bahan-bahan bantuan ke Jalur Gaza sejak gencatan senjata 10 Oktober. Hal tersebut menghambat pasokan bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan.

"Mitra kami melaporkan bahwa sejak gencatan senjata, otoritas Israel telah menolak 107 permintaan masuknya bantuan, termasuk selimut, pakaian musim dingin, serta peralatan dan bahan untuk memelihara dan mengoperasikan layanan air, sanitasi, dan kebersihan," ujar Juru Bicara PBB Farhan Haq dalam konferensi pers.

Dia menambahkan bahwa hampir 90 persen dari permohonan yang ditolak ini berasal dari lebih dari 330 LSM lokal dan internasional. “Lebih dari separuhnya ditolak dengan alasan organisasi-organisasi tersebut tidak berwenang membawa barang-barang bantuan ke Gaza,” ungkapnya.

Sembari menekankan bahwa PBB dan mitra-mitranya di lapangan "dapat berbuat lebih banyak jika hambatan-hambatan lain dihilangkan," Haq melaporkan bahwa "beberapa barang bantuan yang ditolak masuk ke Gaza adalah barang-barang yang dianggap oleh otoritas Israel berada di luar cakupan bantuan kemanusiaan."

"Barang-barang lainnya dikategorikan sebagai barang dwiguna, mulai dari kendaraan dan suku cadangnya hingga panel surya, beberapa jenis jamban bergerak, mesin sinar-X, dan generator," imbuhnya.

Mengutip Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Haq mencatat bahwa "pengeboman secara terus menerus terhadap bangunan tempat tinggal warga dilaporkan setiap hari di beberapa wilayah tempat militer Israel masih dikerahkan, terutama di Khan Younis timur, Kota Gaza timur, dan Rafah."

Sembari mengatakan bahwa serangan Israel di dekat apa yang disebut "garis kuning" terus berlanjut sehingga menimbulkan korban jiwa, Haq menekankan "aktivitas militer ini membahayakan warga sipil, termasuk pekerja bantuan.” Dia mengingatkan "militer Israel tentang kewajibannya untuk terus-menerus menjaga keselamatan warga selama operasinya."

"Garis kuning" adalah garis pertama yang ditentukan dalam fase awal perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas, yang mulai berlaku pada 10 Oktober.