menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » Sejalan dengan Pendiri Bangsa, PKS Komitmen Menguatkan UMKM Melalui Cara Ini

Sejalan dengan Pendiri Bangsa, PKS Komitmen Menguatkan UMKM Melalui Cara Ini

Sejalan dengan Pendiri Bangsa, PKS Komitmen Menguatkan UMKM Melalui Cara Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Acara Peringatan Hari UMKM Nasional di kantor DPTP PKS, Jakarta, Senin (25/8). Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (Sekjen PKS) Muhammad Kholid mengatakan parpolnya berkomitmen mendukung ekonomi kerakyatan, melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Hal demikian seperti dikatakannya saat menghadiri acara Peringatan Hari UMKM Nasional di kantor DPTP PKS, Jakarta, Senin (25/8).

Awalnya, Kholid dalam acara mengatakan upaya PKS memperjuangkan ekonomi kerakyatan berlandaskan sejarah bangsa dan teladan Rasulullah SAW.

Baca Juga:

Menurut Kholid, Nabi Muhammad SAW ialah figur yang membangun pasar yang adil, tanpa monopoli, tanpa riba, serta menyuburkan sedekah.

“Begitu pula para pendiri bangsa, seperti Haji Samanhudi melalui Sarekat Dagang Islam, yang melawan penjajah dengan kekuatan ekonomi. Dari sini kita belajar, kebangkitan bangsa selalu berawal dari kebangkitan ekonomi,” kata dia dalam acara.

Kholid kemudian menyoroti peran besar UMKM yang menyumbang 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan membuka lapangan kerja luas.

Baca Juga:

Namun, kata dia, UMKM masih terjebak dalam struktur informal, sehingga sulit bagi pelaku usaha sektor itu berkembang.

“Kalau kita ingin transformasi ekonomi, UMKM harus naik kelas dan terkoneksi dengan industri besar. Korea Selatan bisa maju karena UMKM-nya masuk ke rantai pasok korporasi. Kita pun harus bergerak ke arah itu,” ujarnya.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menganggap upaya menguatkan UMKM sejalan dengan perintah agama dan sesuai cita-cita pendiri bangsa.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI