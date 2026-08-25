menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Sejalan dengan Perintah Presiden, Menhut Cabut Izin Usaha 5 Perusahaan Terkait Karhutla

Sejalan dengan Perintah Presiden, Menhut Cabut Izin Usaha 5 Perusahaan Terkait Karhutla

Sejalan dengan Perintah Presiden, Menhut Cabut Izin Usaha 5 Perusahaan Terkait Karhutla
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Jambi, Selasa (25/8). Source for JPNN

jpnn.com, PALANGKA RAYA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut pihaknya mencabut izin usaha lima perusahaan di Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Kalimantan Tengah (Kalteng) sebagai bagian dari proses penegakan hukum terkait karhutla.

Raja Juli mengatakan pencabutan izin usaha sesuai dengan perintah Presiden RI Prabowo Subianto untuk tegas ke pelaku yang mengakibatkan karhutla.

"Penegakan hukum yang tidak pandang bulu, tidak hanya kepada yang kecil, tidak hanya tajam pada yang kecil, tapi juga tajam ke atas,” ujar dia di Kalteng seperti dikutip Selasa (22/9).

Baca Juga:

Menurut Menhut, pencabutan izin tersebut berkaitan dengan pelanggaran berkaitan karhutla yang dilakukan perusahaan.

Eks Plt Wakil Kepala Otorita itu menyebut pemegang konsesi atau PBPH harus menjaga kawasan dan memenuhi kewajiban yang melekat di izin yang diberikan.

“Namun, sekali lagi karena mereka mengabaikan, tidak peduli dengan hal itu. Maka hari ini lima tersebut saya cabut,” kata Raja Juli.

Baca Juga:

Diketahui, perusahaan yang izinnya dicabut, yakni PT Wana Lestari Jaya di Sanggau dan Sekadau, Kalbar dengan luas konsesi sekitar 29.000 hektare, PT Prima Multi Buana di Banjar, Kalsel dengan luas konsesi 11.882 hektare.

Kemudian, PT Pancaran Wana Nusa di Lamandau, Kalteng, seluas 3.812 hektare, PT Grash Putri Perdana di Lamandau, Sukamara dan Ketapang seluas 24.990 hektare, dan PT Bagus Wahana Lestari di Kapuas, Kalteng, seluas 18.640 hektare.

Menhut Raja Juli Antoni berharap penegakan hukum memberikan efek jera ke perusahaan agar terlibat mencegah dan menangani karhutla.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co