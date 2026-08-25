Sejalan dengan Perintah Presiden, Menhut Cabut Izin Usaha 5 Perusahaan Terkait Karhutla

jpnn.com, PALANGKA RAYA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut pihaknya mencabut izin usaha lima perusahaan di Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Kalimantan Tengah (Kalteng) sebagai bagian dari proses penegakan hukum terkait karhutla.

Raja Juli mengatakan pencabutan izin usaha sesuai dengan perintah Presiden RI Prabowo Subianto untuk tegas ke pelaku yang mengakibatkan karhutla.

"Penegakan hukum yang tidak pandang bulu, tidak hanya kepada yang kecil, tidak hanya tajam pada yang kecil, tapi juga tajam ke atas,” ujar dia di Kalteng seperti dikutip Selasa (22/9).

Menurut Menhut, pencabutan izin tersebut berkaitan dengan pelanggaran berkaitan karhutla yang dilakukan perusahaan.

Eks Plt Wakil Kepala Otorita itu menyebut pemegang konsesi atau PBPH harus menjaga kawasan dan memenuhi kewajiban yang melekat di izin yang diberikan.

“Namun, sekali lagi karena mereka mengabaikan, tidak peduli dengan hal itu. Maka hari ini lima tersebut saya cabut,” kata Raja Juli.

Diketahui, perusahaan yang izinnya dicabut, yakni PT Wana Lestari Jaya di Sanggau dan Sekadau, Kalbar dengan luas konsesi sekitar 29.000 hektare, PT Prima Multi Buana di Banjar, Kalsel dengan luas konsesi 11.882 hektare.

Kemudian, PT Pancaran Wana Nusa di Lamandau, Kalteng, seluas 3.812 hektare, PT Grash Putri Perdana di Lamandau, Sukamara dan Ketapang seluas 24.990 hektare, dan PT Bagus Wahana Lestari di Kapuas, Kalteng, seluas 18.640 hektare.