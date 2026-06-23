Sejarah! 5 Pabrikan Sepakat Berkomitmen Jangka Panjang di MotoGP

jpnn.com, JAKARTA - MotoGP untuk pertama kalinya dalam sejarah, lima pabrikan yang saat ini berlaga di kelas utama menandatangani satu kesepakatan bersama untuk lima tahun ke depan.

Kesepakatan tersebut diteken oleh MotoGP Group bersama Aprilia, Ducati, Honda, KTM, dan Yamaha sebagai landasan pengembangan kejuaraan periode 2027 hingga 2031.

Langkah itu menjadi tonggak penting akan kesatuan visi seluruh pabrikan, yang tergabung dalam Motorcycle Sports Manufacturers Association (MSMA).

Tak sekadar memastikan keberlanjutan kompetisi, kesepakatan juga menegaskan komitmen jangka panjang para manufaktur untuk tetap berada di grid MotoGP pada era regulasi baru.

Framework yang disusun mencakup aspek olahraga, teknis, hingga komersial.

Tujuannya menjaga daya saing balapan, relevansi teknologi, serta memperkuat daya tarik MotoGP sebagai ajang olahraga dunia.

CEO MotoGP Group, Carmelo Ezpeleta, menyebut momen tersebut sebagai salah satu langkah terpenting dalam perjalanan MotoGP modern.

Menurut dia, dukungan penuh dari seluruh pabrikan menjadi fondasi kuat untuk membawa kejuaraan berkembang lebih jauh dalam beberapa tahun mendatang.