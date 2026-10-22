Sejarah Baru Calvin Verdonk di Liga Champions, Nasib Lille Berakhir Tragis

jpnn.com - Calvin Verdonk menorehkan pencapaian bersejarah di Liga Champions 2026/27.

Bek Timnas Indonesia itu dipercaya tampil sejak menit pertama saat Lille menghadapi Galatasaray di Stadion Pierre-Mauroy, Rabu (21/10/2026).

Verdonk menjadi pemain pertama dengan paspor Indonesia yang tampil sebagai starter di kompetisi antarklub paling bergengsi di Eropa tersebut.

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Pelatih Lille Davide Ancelotti memasang Verdonk di posisi bek kiri yang biasanya ditempati Romain Perraud.

Pemain berusia 29 tahun itu pun melanjutkan catatan bersejarahnya setelah sebelumnya menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di Liga Champions.

Nasib Tragis LOSC Lille

Namun, pencapaian individu Verdonk tidak diiringi hasil positif bagi Lille. Tuan rumah justru takluk dengan skor 2-4.

Galatasaray membuka keunggulan melalui Yunus Akgun pada menit kedua. Lille kemudian membalikkan keadaan lewat dua gol Soriba Diaoune pada menit ke-21 dan ke-39.

Sebelum turun minum, Alexey Batrakov menyamakan skor menjadi 2-2. Memasuki babak kedua, Lille kembali tertinggal setelah kiper Berke Ozer mencetak gol bunuh diri pada menit ke-52.