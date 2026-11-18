jpnn.com - Sepak bola Indonesia mencatatkan pencapaian membanggakan menjelang 2027. Untuk pertama kalinya dalam siklus ini, empat tim nasional dari berbagai kelompok usia dan sektor berhasil mengamankan tempat di putaran final Piala Asia.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut positif pencapaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan meloloskan empat timnas ke turnamen kontinental menjadi sinyal bahwa proses pembinaan sepak bola nasional mulai menunjukkan hasil.

Empat wakil Indonesia tersebut terdiri dari timnas senior, Timnas U-20, Timnas U-17, dan Timnas putri U-17. Mereka akan tampil di empat ajang berbeda yang dijadwalkan berlangsung di negara tuan rumah masing-masing sepanjang 2027.

Timnas senior dijadwalkan berlaga di Piala Asia 2027 Arab Saudi. Sementara itu, Timnas U-20 akan bertanding di China, Timnas U-17 tampil di Uzbekistan, dan Timnas putri U-17 juga akan menjalani persaingan di China.

"Ini yang membanggakan. Empat timnas, empat negara tuan rumah, satu tahun kalender prestasi," ujar Erick Thohir.

Erick menegaskan pencapaian tersebut tidak boleh berhenti sebagai euforia sesaat. Ia meminta PSSI menjaga kesinambungan pembinaan agar prestasi sepak bola Indonesia tidak hanya muncul dalam satu periode kompetisi.

"Semoga ini konsisten dan kita minta terus dijaga, karena konsistensi adalah satu-satunya ukuran bahwa pembinaan benar-benar berjalan," katanya.

Dia juga mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut merupakan bagian dari program pembenahan sepak bola yang telah dijalankan sejak awal kepengurusan PSSI pada 2023.