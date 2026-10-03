Sejarah Baru, Siloam Hospitals Kebon Jeruk Sukses Lakukan Implantasi LVAD pada 2 Pasien

jpnn.com - JAKARTA - Siloam Hospitals Kebon Jeruk berhasil melakukan prosedur implantasi Left Ventricular Assist Device (LVAD) kepada dua pasien sekaligus. Prosedur tersebut diselesaikan dalam waktu kurang dari satu bulan. LVAD merupakan pompa jantung mekanis yang ditanamkan untuk membantu ventrikel kiri mengalirkan darah ke seluruh tubuh.

Pencapaian ini diklaim sebagai sejarah baru dunia kesehatan Indonesia, yang mana Siloam Hospitals Kebon Jeruk tercatat sebagai RS swasta pertama yang sukses melaksanakan tindakan medis ini.

Keberhasilan dua prosedur implantasi itu menggunakan perangkat HeartMate 3™ Abbott. Perangkat HeartMate 3™ LVAD yang digunakan memiliki teknologi Full MagLev™ Flow Technology, dengan tingkat kelangsungan hidup 5 tahun sebesar 58,4 persen berdasarkan uji klinis MOMENTUM 3.

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Prosedur implantasi LVAD tergolong tindakan kompleks yang menuntut kolaborasi multidisiplin, serta keahlian khusus dari dokter spesialis jantung dan bedah toraks-kardiovaskular.

Keberhasilan ini didukung tim medis terlatih, terdiri dari dr. Leonardo Paskah Suciadi, Sp.JP, FIHA, FAPSC, FESC, FHFA, bersama dr. Maizul Anwar, Sp.BTKV(K) dan dr. Sugisman, Sp.BTKV, Subsp.JD (K).

Hospital Director Siloam Hospitals Kebon Jeruk Melissa mengeklaim keberhasilan tindakan dua kasus dalam sebulan ini bukti dari kesiapan sistem, tim, serta kapabilitas yang telah dibangun secara matang.

"Ini bukan sekadar tentang berhasil melakukan sebuah prosedur, tetapi memastikan kami memiliki kesiapan untuk memberikan layanan ini secara berkelanjutan," ujar Melissa di Jakarta, baru-baru ini.

Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 Kementerian Kesehatan RI, prevalensi penyakit jantung berdasarkan diagnosis dokter mencapai 0,85 persen atau setara 2,4 juta penduduk secara nasional.