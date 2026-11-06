Sejarah Pertanda

jpnn.com - Banyak sejarah dibuat Jokowi -termasuk kemarin: kali pertama ada mantan presiden hadir di persidangan pidana di Indonesia. Yakni di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Jokowi duduk di sidang sebagai saksi-pelapor untuk perkara yang membuat Roy Suryo menjadi terdakwanya. Tuduhan untuk ahli telematika dan mantan menteri pemuda dan olahraga itu ialag perbuatan fitnah dan pencemaran nama baik –menuduh ijazah S-1 Jokowi palsu.

Jam 07.00 kemarin sudah banyak pendukung Jokowi yang datang ke pengadilan. Sudah mulai pula ada live streaming dari lokasi sekitar pengadilan: menggambarkan ramainya jalan menuju pengadilan.

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Para pendukung Jokowi terus berdatangan. Terkoordinasi. Ada mobil komando berpengeras suara besar.

Banyak poster dukungan untuk Jokowi. Banyak tenda baru dipasang di pinggir jalan. Itulah posko per daerah asal pendukung Jokowi.

Kader-kader PSI datang dari berbagai kabupaten. Terlihat PSI jadi penggeraknya. Atau ProJo –Pro Jokowi. Kian siang kian banyak pendukung yang datang –kian banyak juga kanal yang melakukan live streaming.

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Mobil-mobil polisi juga berdatangan. Sangat banyak. Polisi melakukan pengamanan tiga lapis agar tidak semua pendukung merangsek ke depan.

Polisi terlihat berhasil mengendalikan masa. Sejak beberapa hari sebelumnya memang sudah ada kabar: 6.000 kader partai akan datang dari berbagai daerah untuk mendukung Jokowi. Polisi punya waktu untuk menyiapkan pengamanan.