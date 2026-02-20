Sejarah Tarawih Ramadan
Jumat, 20 Februari 2026 – 09:55 WIB
jpnn.com - TARAWIH itu salat sunah pada malam hari di Ramadan.
Seperti ulasan daily.sirah yang menyebutkan bahwa banyak yang mengira Tarawih berjemaah sebulan penuh di masjid adalah sunah yang terus menerus dilakukan Nabi Muhammad. Ternyata tidak.
Nabi Muhammad hanya melakukannya tiga atau empat malam saja.
"Dahulu para Sahabat salatnya saking panjang (baca ratusan ayat), mereka butuh jeda istirahat buat lurusin kaki yang bengkak."
"Jadi, kalau Tarawih di tempatmu ngebut kayak F1 tanpa jeda, mungkin itu bukan Tarawih, tetapi Senam Malam Ramadan." (ig/jpnn)
Nabi Muhammad sempat bersembunyi saat umat menunggu Tarawih berjemaah. Kenapa? Apa alasan Nabi?
