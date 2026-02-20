menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ramadan » Amalan Ramadan » Sejarah Tarawih Ramadan

Sejarah Tarawih Ramadan

Sejarah Tarawih Ramadan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tarawih di Nurul Wathon, Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ramadhan 1447 H. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - TARAWIH itu salat sunah pada malam hari di Ramadan.

Seperti ulasan daily.sirah yang menyebutkan bahwa banyak yang mengira Tarawih berjemaah sebulan penuh di masjid adalah sunah yang terus menerus dilakukan Nabi Muhammad. Ternyata tidak.

Nabi Muhammad hanya melakukannya tiga atau empat malam saja.

Baca Juga:

Seperti apa sejarahnya? Bagaimana ceritanya? Cek/geser slide IG di bawah ini.

Baca Juga:

"Dahulu para Sahabat salatnya saking panjang (baca ratusan ayat), mereka butuh jeda istirahat buat lurusin kaki yang bengkak."

"Jadi, kalau Tarawih di tempatmu ngebut kayak F1 tanpa jeda, mungkin itu bukan Tarawih, tetapi Senam Malam Ramadan." (ig/jpnn)

Nabi Muhammad sempat bersembunyi saat umat menunggu Tarawih berjemaah. Kenapa? Apa alasan Nabi?

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI