Sejauh Ku Memandang, Biancadimas dan The Nelwans Mencuri Perhatian
jpnn.com, JAKARTA - Biancadimas dan The Nelwans berkolaborasi lewat single yang berjudul Sejauh Ku Memandang.
Berawal dari sebuah reuni, lagu itu dengan cepat menarik perhatian publik dan menjadi salah satu rilisan yang paling banyak digunakan dalam berbagai konten digital belakangan ini.
Sejauh ini, audio Sejauh Ku Memandang telah digunakan di lebih dari 57 ribu video di Tiktok, menunjukkan bagaimana lagu ini dibagikan dan diintepretasikan ulang oleh pendengar.
Kehadiran lagu tersebut di berbagai momen personal, dari konten romantis hingga konten bersifat reflektif, menegaskan kekuatan emosional yang ditawarkan Biancadimas dan The Nelwans lewat karya terbaru.
Biancadimas sendiri tengah berada dalam fase paling solid dalam karier. Setelah deretan lagu yang dekat dengan keseharian pendengar seperti ‘Manusia Paling Menyebalkan’, ‘Kalimat Cinta’, ‘Rindu Merindu Serindu-rindunya’, hingga ‘Pelabuhan Terakhir’, duo pop-folk suami istri Bianca Nelwan dan Dimas Wibisana kembali menunjukkan konsistensi dalam meramu lagu yang terasa relevan sekaligus membekas.
Rekam jejak Biancadimas di industri juga diperkuat lewat kontribusi pada berbagai sountrack film populer serta kolaborasi dengan musisi papan atas Indonesia, lengkap dengan pengakuan dari ajang penghargaan bergengsi.
Kolaborasi tersebut juga menandai kembalinya The Nelwans, terdiri dari Bianca, Athina, dan Chris Nelwan, yang sebelumnya dikenal luas lewat karya-karya awal di YouTube dan rilisan seperti ‘Hey You’ juga soundtrack Marmut Merah Jambu.
Setelah jeda untuk mengeksplorasi proyek masing-masing, pertemuan kembali dengan Biancadimas justru terasa matang, organik, dan relevan dengan lanskap musik masa kini
Biancadimas dan The Nelwans berkolaborasi lewat single yang berjudul Sejauh Ku Memandang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kembali Aktif Jadi DJ, Tengku Dewi Putri Ungkap Alasannya
- 3 Berita Artis Terheboh: Fariz RM Bebas, Hotman Sebut Bakal Ada 2 Tersangka
- Kejutan Awal Ramadan, Zaskia Sungkar Melahirkan Anak Kedua
- Alhamdulillah, Fariz RM Sudah Bebas
- Lisa BLACKPINK Berlibur di Bali, Video Lagi 'Party' di Kelab Malam Jadi Sorotan
- Soroti Perkembangan Kasus Wardatina–Inara Rusli, Hotman: Bakal Ada 2 Tersangka