menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Sejengkal Lagi Persib Hattrick Juara, Bobotoh Sudah Berpesta

Sejengkal Lagi Persib Hattrick Juara, Bobotoh Sudah Berpesta

Sejengkal Lagi Persib Hattrick Juara, Bobotoh Sudah Berpesta
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Euforia Bobotoh setelah Persib Bandung meraih kemenangan. Ilustrasi Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung menang atas PSM Makassar dengan skor 2-1 pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025/2026, Minggu (18/5) malam.

Ribuan Bobotoh memadati kawasan Flyover Mochtar Kusumaatmadja atau Pasupati di Kota Bandung untuk merayakan kemenangan penting tersebut.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan euforia kemenangan tersebut tidak dapat dibendung karena ribuan Bobotoh telah berkumpul di kawasan flyover seusai pertandingan berakhir.

Baca Juga:

“Euforia tidak bisa kita tahan dan kemudian kita (Wako Bandung) juga ucapkan rasa syukur ini dengan ekspresi kegembiraan yang tidak chaos ya,” kata Farhan di Bandung, Minggu.

Farhan mengaku Persib Bandung selangkah lagi dapat mencatat sejarah sebagai klub pertama di Indonesia yang meraih gelar juara liga tiga kali secara beruntun.

“Mari kita (Bobotoh) bersyukur bersama-sama bahwa Persib berhasil menciptakan sejarah menjadi klub pertama di Indonesia yang berhasil hattrick juara liga,” kata Farhan.

Baca Juga:

Dia meminta perayaan kemenangan dilakukan dengan tertib dan tidak menimbulkan kekacauan maupun mengganggu masyarakat lain.

“Bahagia sih bahagia, euforia sudah pasti, saya tidak bisa cegah, tetapi tolong perhatikan, kita (para pendukung Persib)) senang-senangnya jangan sampai bikin susah orang lain,” ujarnya.

Ribuan Bobotoh mepadati Flyover Pasupati rayakan kemenangan Persi batas PSM Makassar. Sejengkal lagi hattrick juara liga.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI