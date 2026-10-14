Sejoli di Banjarmasin Ditangkap Gegara Buang Bayi Hasil Hubungan Terlarang

jpnn.com - Sejoli berinisial SAR (pria) dan WDA (wanita) ditangkap polisi dari Polresta Banjarmasin terkait kasus penemuan bayi di Jalan Cempaka Raya, Kecamatan Banjarmasin Barat.

Keduanya juga telah ditetapkan sebagai tersangka untuk memastikan pertanggungjawaban hukum atas dugaan tindakan penelantaran bayi yang menyita perhatian masyarakat daerah itu.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil penyelidikan atas penemuan bayi pada Senin (5/10/2026) dini hari, sekaligus menjadi langkah kepolisian mengungkap pihak yang diduga bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut.

Kapolresta Banjarmasin Kombes Riza Muttaqin mengatakan kedua tersangka mengakui bayi tersebut merupakan hasil hubungan terlarang.

"Kedua tersangka mengakui bahwa bayi tersebut merupakan hasil hubungan di luar perkawinan," ujar Riza saat konferensi pers pengungkapan kasus tersebut, Rabu (14/10/2026).

Berdasarkan pengakuan keduanya, tindakan tersebut diduga dilakukan karena mereka ingin melepaskan tanggung jawab merawat dan membesarkan bayi dengan alasan keterbatasan ekonomi.

Alasan tersebut menjadi bagian dari keterangan yang didalami penyidik, namun tidak menghapus pertanggungjawaban hukum atas dugaan perbuatan yang dilakukan terhadap bayi tersebut.

Pengungkapan kasus ini juga menyoroti pentingnya akses terhadap bantuan sosial dan pendampingan bagi orang tua yang menghadapi kesulitan ekonomi agar persoalan pengasuhan tidak berujung pada tindakan yang membahayakan keselamatan anak.