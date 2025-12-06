Sejoli Pembuang Bayi di Blitar Ini Masih Pelajar, Astaga

jpnn.com - Polisi menangkap sepasang pelajar yang diduga adalah pelaku pembuangan bayi perempuan dalam paper bag di Dusun Sukorejo, Desa Ringinanom, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar pada Minggu (30/11).

Kasi Humas Polres Blitar Kota Iptu Samsul Anwar menyebut ada dua orang yang diduga terlibat, yakni MAZ (16), pelajar kelas XI di salah satu SMK di Kabupaten Blitar dan VM (16 ), pelajar kelas XI di salah satu SMA di daerah itu.

"Pelaku pembuatan bayi sudah kami amankan. Mereka kami mintai keterangan," kata Samsul di Blitar, Jumat (5/12/2925).

Penemuan bayi berawal dari adanya laporan salah seorang perangkat desa yang mengatakan warga berinisial SH melaporkan bahwa anak laki-lakinya MAZ merupakan bapak dari bayi yang ditemukan sebelumnya.

"Kemudian kami menindaklanjuti informasi tersebut dan menangkap MAZ di rumahnya Kecamatan Udanawu," katanya.

Polisi kemudian memeriksa MAZ terkait dengan kronologi pembuangan bayi perempuan itu.

Dari informasi yang disampaikan MAZ, ibu bayi tersebut adalah kekasihnya VM yang tinggal di Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar.

Polisi kemudian ke rumah VM, namun saat itu yang bersangkutan tidak ada di rumah.