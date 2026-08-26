Sejumlah Akun Pengguna Tiba-Tiba Terblokir, WhatsApp Buka Suara, Ternyata

jpnn.com, JAKARTA - Perwakilan WhatsApp buka suara terkait sejumlah akun yang tiba-tiba terblokir atau tidak bisa digunakan oleh pengguna di Indonesia.

Kepala Kebijakan WhatsApp untuk Asia Pasifik Esther Samboh menjelaskan akun yang terblokir itu akibat kesalahan sistem dalam mendeteksi aktivitas yang dinilai melanggar ketentuan layanan.

Dia menyebut WhatsApp memiliki sistem yang dapat mendeteksi aktivitas yang melanggar ketentuan layanan, salah satunya spam.

"Kami senantiasa selalu mengambil langkah ke depan dan selalu berusaha dengan berbagai macam upaya di WhatsApp untuk melakukan sirkumvensi terhadap hal-hal yang melanggar ketentuan layanan WhatsApp untuk menarget pengguna-pengguna yang asli di WhatsApp," kata Esther di Kantor Kemkomdigi, Jakarta pada Rabu.

Dia menjelaskan WhatsApp menggunakan sejumlah sinyal dari perilaku pengguna untuk membantu sistem mendeteksi aktivitas yang berpotensi melanggar ketentuan layanan.

Namun, dalam proses tersebut terjadi kesalahan sehingga WhatsApp memblokir sejumlah akun pengguna yang sebenarnya tidak melakukan pelanggaran.

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"Ini memang kesalahan sistem yang langsung kami mitigasi," tegas Esther.

Dia menurutkan tim WhatsApp segera melakukan langkah mitigasi setelah mengetahui adanya kesalahan tersebut.