Sejumlah Distrik di Papua Selatan Masih Terdampak Kebakaran Hutan dan Lahan

Hujan yang turun di beberapa wilayah di Papua Selatan membawa sedikit kelegaan bagi warga setelah beberapa bulan terakhir hidup di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.

Bagi warga di Distrik Muting, Kabupaten Merauke, hujan juga mengembalikan jarak pandang mereka menjadi lebih jauh dari halaman rumah.

"[Sebelumnya] dari depan rumah saja orang datang kita tidak bisa lihat," kata Naftali Esau Retraubun, warga Kampung Kolam, Distrik Muting,

Menurut Naftali, kabut asap mulai terasa sejak Juli dan semakin parah pada Agustus. Jarak pandang hanya sekitar lima hingga sepuluh meter dalam kondisi terburuknya, j

"Jam 12 siang rasanya seperti sudah jam 5 sore karena gelap sekali karena asap."

Kini, setelah hujan turun beberapa kali, kondisi mulai membaik walau langit belum kembali biru dan masih tertutup kabut asap, ujarnya.

"Sekarang mungkin sekitar 50 meter sudah bisa terlihat. Jauh lebih baik dibanding sebelumnya."

Meski demikian, jejak berbulan-bulan hidup di tengah asap masih membekas.