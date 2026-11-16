Sejumlah Fraksi MPR Usul Pemilihan Wapres Pengganti Gibran pada Rabu Kliwon
jpnn.com - JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Habiburokhman mengungkapkan sejumlah fraksi mengusulkan pemilihan dan pelantikan wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming diundur menjadi 9 Desember 2026.
Usulan tersebut akan dibahas dalam rapat pimpinan (rapim) dan rapat gabungan (ragab) MPR RI pada Senin (16/11).
"Ada satu hal yang mungkin dibahas adalah adanya niatan sejumlah fraksi untuk mengubah hari sidang paripurna dari Rabu Pon 2 Desember menjadi Rabu Kliwon, tanggal 9. Diundur ya," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dia menjelaskan, sejumlah agenda DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menjadi salah satu pertimbangan perubahan jadwal tersebut.
Kegiatan komisi hingga kunjungan kerja berpotensi berbenturan dengan agenda pemilihan wapres pengganti Gibran.
Selain persoalan jadwal, Habiburokhman juga menyoroti persiapan verifikasi calon wapres yang memiliki tenggat waktu relatif singkat.
Dia mengusulkan agar MPR mulai berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan seluruh persyaratan calon wapres dapat diperiksa lebih awal.
Salah satu dokumen yang menjadi perhatian ialah ijazah calon wapres. Menurut dia, pemeriksaan keabsahan dokumen pendidikan tidak cukup hanya dengan melihat bentuk fisik dan stempel.
Sejumlah fraksi mengusulkan pemilihan dan pelantikan wapres pengganti Gibran diundur menjadi Rabu kliwon.
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