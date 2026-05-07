Sejumlah Homeless Media Bantah Kolaborasi dengan Istana dan Bakom

jpnn.com - Sejumlah homeless media buka suara terkait klaim Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) yang mengeklaim berkolaborasi dengan mereka.

Akun homeless media seperti Volix, Proud Project, Pandemic Talks, Ngomongin Uang, hingga Bapak2id pun membuat postingan klarifikasi.

“Volix tidak pernah menghadiri pertemuan, press conference, maupun acara apa pun yang diselenggarakan oleh Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM RI). Volix BUKAN mitra resmi sebagai media pendukung pemerintah, dan TIDAK PERNAH berkomunikasi langsung dengan pihak BAKOM RI terkait hal tersebut,” tulis Volix.

Selanjutnya, akun Ngomongin Uang mengatakan bahwa mereka tidak pernah menerima undangan, menghadiri pertemuan, maupun melakukan komunikasi, baik secara digital maupun tatap muka, dengan Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM RI).

Untuk itu, klaim di berbagai media yang menyatakan bahwa Ngomongin Uang "digandeng" ataupun menjadi "mitra" pemerintah adalah tidak benar.

Akun Pandemic Talks juga mengklarifikasi bahwa informasi kerja sama dengan Bakom itu tidak benar karena tidak sesuai fakta.

Baca Juga: Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit Masuk Bui Gegara Korupsi Dana Bencana

“Pandemic Talks TIDAK DIREKRUT oleh?Badan Komunikasi Pemerintah Republik?Indonesia (BAKOM RI),” tutur Pandemic Talks.

Keterlibatan Pandemic Talks dalam (Indonesia New Media Forum (INMF) disebut merupakan bagian dari upaya membangun jejaring antar sesama pelaku New Media untuk menciptakan ekosistem yang saling mendukung.