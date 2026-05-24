Sejumlah Ibu dan Anak Pingsan saat Pawai Persib Juara
jpnn.com, BANDUNG - Ratusan ribu masyarakat tumpah ruah di sepanjang Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Minggu (24/5/2026).
Masyarakat ingin menyaksikan iring-iringan skuad Persib Bandung yang kembali menjuarai kompetisi BRI Super League 2025/26.
Di bawah terik matahari, masyarakat rela menanti kedatangan pemain dan staf pelatih. Beberapa dari mereka bahkan ada yang pingsan karena kehabisan oksigen.
Para Bobotoh itu datang tidak sendirian. Mereka hadir bersama istri dan anak, yang rata-rata masih di bawah umur.
Pantauan JPNN, di Pendopo Kota Bandung, ada sekitar lima orang warga yang ditandu ke tenda medis karena pingsan.
Mereka rata-rata sakit kepala hingga kehabisan oksigen karena berdesakan saat sedang menunggu tim.
Salah seorang Bobotoh, Jagat (35 tahun) mengatakan, dirinya melihat sejumlah anak-anak yang menangis karena berdesakan.
Selain itu, di antaranya juga ada yang turut membawa orang lanjut usia (lansia), sehingga kondisi kesehatannya terdampak.
Sejumlah Bobotoh ibu dan anak pingsan karena kelelahan menunggu skuad Persib tiba di JPO Asia Afrika, dalam pawai juara.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pawai Persib Juara, Ada yang Terjang Banjir & Bicara Warisan
- Keinginan Penting Bojan Hodak setelah Persib Bandung Juara
- Bojan Hodak Sebut Faktor Ini Jadi Kunci Persib Bandung Juara Super League
- Persib Juara, Begini Respons Pelatih Persija
- Pertahanan Jadi Kunci Persib Bandung Raih Gelar Juara Super League 2025/2026
- Satria Muda Jaga Asa Kawinkan Gelar dengan Persib Bandung Seusai Gebuk Hangtuah Jakarta