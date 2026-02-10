Sejumlah Kota di Indonesia Berpotensi Diguyur Hujan Disertai Petir

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi hujan petir terjadi di sejumlah kota di Indonesia, baik di wilayah barat maupun timur tanah air.

Sebagaimana dikutip unggahan akun Instagram BMKG (@infobmkg), di wilayah barat Indonesia, potensi hujan disertai petir diperkirakan terjadi di Kota Palembang, Bandar Lampung,dan Banjarmasin.

Sementara itu, hujan lebat berpeluang turun di Jakarta serta hujan dengan intensitas sedang mengguyur wilayah DI Yogyakarta dan Semarang.

Adapun hujan dengan intensitas ringan berpotensi turun di Pekanbaru, Bengkulu, Serang, Bandung, Surabaya, Samarinda, Palangkaraya dan Tanjung Selor.

Selain hujan, kondisi cuaca berawan tebal juga diprakirakan menyelimuti sejumlah wilayah, antara lain Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang dan Pontianak.

Untuk wilayah timur Indonesia, potensi hujan petir diprakirakan terjadi di Denpasar, Mataram dan Kendari.

Hujan dengan intensitas sedang berpeluang turun di Merauke, sementara hujan ringan diramalkan membasahi wilayah Kupang, sebagian besar wilayah Sulawesi, Ambon, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya.

BMKG juga memprakirakan potensi cuaca berawan tebal di kota Sorong dan Manokwari. (antara/jpnn)