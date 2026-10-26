Sejumlah Lembaga Survei Sebut Elektabilitas Golkar Moncer, Efek Bahlil?

jpnn.com, JAKARTA - Elektabilitas Partai Golkar dinilai stabil di tengah dinamika politik nasional.

Hal itu tecermin dari hasil sejumlah survei terbaru yang menempatkan Partai Golkar di jajaran tiga besar partai politik dengan elektabilitas mencapai dua digit.

Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Said Aldi Al Idrus menilai soliditas dan kerja nyata kader di tengah masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga elektabilitas Partai Golkar.

"Kalau melihat kondisi sekarang, kader-kader Partai Golkar memang makin agresif bergerak, mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga DPP. Seluruh organisasi sayap bergerak untuk kepentingan rakyat," kata Said saat dihubungi, Minggu (25/10).

Said tidak menampik soliditas kader tersebut tidak terlepas dari kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang terus mendorong seluruh kader, organisasi sayap, hingga anggota legislatif untuk aktif turun ke masyarakat tanpa harus menunggu momentum pemilihan umum.

Menurut Said, Bahlil secara konsisten menginstruksikan seluruh kader Golkar agar mengedepankan kerja nyata dan kepedulian sosial.

Sebab, pendekatan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat kedekatan partai dengan masyarakat.

"Ini sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia, bahwa kader-kader Golkar harus terus bergerak dan jangan menunggu pemilu. Jadi, memang tugas kita adalah membantu masyarakat di mana pun kita berada," ujarnya.