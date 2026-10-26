Sejumlah Mahasiswa Indonesia Tetap Tidak Bisa Bawa Keluarganya Ke Australia

Tiga tahun lamanya Yuli Hastuti menanti dan berjuang untuk bisa tiba di Australia sebagai mahasiswa doktoral atau S3.

Ia harus mengikuti enam kali ujian kompetensi bahasa Inggris IELTS (International English Language Testing System) sebelum nilainya dianggap cukup.

Yuli sejatinya sudah mengamankan beasiswanya pada 2023 tapi ia mengaku terkendala Letter of Acceptance (LoA) dan IELTS.

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"Di dalam masa IELTS itu, saya sempat keguguran," tutur Yuli.

Kepergiannya ke Brisbane, ibu kota negara bagian Queensland, sudah direncanakan matang-matang bersama suami dan kedua anaknya.

"Sudah bertahun-tahun saya bonding dengan anak-anak, 'kita akan tinggal di Aussie, belajarlah dengan baik, kursus bahasa Inggris', itu yang saya katakan."

Bukannya ia tidak mau langsung memboyong keluarganya, Yuli mendengar masukan dari pengalaman mahasiswa lainnya yang mengatakan tahun pertama sebagai mahasiswa PhD "berat" karena kewajiban harus menyusun proposal disertasi yang harus dipertahankan dalam sidang konfirmasi.

"Jadi saya dan suami memutuskan, kami akan pikirkan [kedatangan keluarga] setelah saya melewati tiga bulan pertama ... jadi Desember sudah bisa dibawa, saya juga langsung cari rumah begitu sampai."