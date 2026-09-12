Sejumlah Menteri Akan Hadiri Malam Penganugerahan InTechSEA Awards 2026
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dijadwalkan menghadiri malam penganugerahan Innovation and Technology for Social and Environmental Sustainability (InTechSEA) Awards 2026 di Four Seasons Hotel Jakarta, Senin (14/9/2026).
InTechSEA Awards 2026 menjadi ajang yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan inovator untuk mendorong penerapan teknologi serta inovasi yang memberikan dampak bagi masyarakat dan lingkungan.
Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual Universitas Hasanuddin (Unhas) Asmi Citra Malina, mengatakan kepastian kehadiran Bahlil memperkuat posisi InTechSEA sebagai forum yang mempertemukan inovasi dengan pengambil kebijakan dan dunia industri.
"Kementerian juga menyambut positif penyelenggaraan InTechSEA dan mengusulkan kategori Hilirisasi Pertambangan, yang relevan dengan agenda peningkatan nilai tambah sumber daya mineral Indonesia,” kata Asmi, Sabtu (12/9).
Menurut Asmi, lebih dari 80 perusahaan dari berbagai sektor turut berpartisipasi dalam rangkaian InTechSEA Awards 2026.
Peserta berasal dari sektor energi, minyak dan gas, pertambangan, industri, jasa keuangan, hingga perusahaan yang menjalankan program pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan.
Sejumlah perusahaan yang berpartisipasi antara lain PT Pertamina Gas, Energy Equity Epic (Sengkang) Pty. Ltd., PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Hadji Kalla, dan PT Asuransi Kredit Indonesia.
Tingginya keterlibatan korporasi dinilai membuat InTechSEA berkembang sebagai ruang kolaborasi antara kampus, pemerintah, industri, dan inovator.
Sejumlah menteri dijadwalkan akan hadir dalam malam penganugerahan InTechSEA Awards 2026.
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