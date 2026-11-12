Sejumlah Menteri hingga Pimpinan MPR/DPR Berkumpul di Istana Bahas Kekosongan Kursi Wapres

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan sejumlah menteri, pimpinan MPR, hingga sejumlah pimpinan DPR berkumpul di Istana Presiden untuk membahas kekosongan posisi Wakil Presiden.

Mereka bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk berdiskusi pasca kursi RI 2 ditinggal Gibran Rakabuming Raka.

“Tentu akan membahas tindak lanjut dari pengunduran diri wakil presiden yang tadi pagi sudah disampaikan kepada presiden, dan juga satu surat disampaikan kepada presiden dan satu surat disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat,” ucap Yusril di Istana Negara, pada Kamis (12/10).

Gibran sendiri sudah menyampaikan surat pengunduran dirinya dari jabatan baik kepada Prabowo maupun kepada MPR.

“Beliau mengatakan dalam paragraf selanjutnya dari surat itu, selanjutnya memohon kepada MPR untuk menindaklanjuti surat beliau itu dengan merujuk kepada Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945,” kata dia.

Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945 itu menyebutkan bahwa dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, maka dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang untuk memilih wakil presiden yang diusulkan, yakni dua orang yang diusulkan oleh presiden.

“Jadi, saya kira akan membahas masalah ini, oleh karena ini merupakan satu ketentuan dari Undang-Undang Dasar sebagai konsekuensi dari mundurnya wakil presiden hari ini,” tuturnya.

Adapun, Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan permohonan pengunduran diri sebagai Wapres RI.