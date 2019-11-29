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Sejumlah Menteri Peringati HUT ke-81 RI Bersama Warga Terdampak Gempa NTT

Sejumlah Menteri Peringati HUT ke-81 RI Bersama Warga Terdampak Gempa NTT
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Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. Foto: Dokumentasi JPNN.com/M. Fathra Nazrul Islam

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah menteri dan pejabat negara akan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di sejumlah wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Keputusan tersebut atas arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan penanganan dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 berjalan secara langsung dan terkoordinasi di lapangan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan sejumlah pejabat pemerintah pusat akan tersebar di daerah terdampak untuk mengawal penanganan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

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Bahkan, mereka akan memperingati Hari Kemerdekaan bersama masyarakat di daerah yang sedang menghadapi masa sulit akibat bencana.

“Kami akan membagi tugas ke lapangan (lokasi terdampak bencana) dan kemudian kita besok akan berupacara tidak di Jakarta, tapi kita akan ikut berupacara HUT kemerdekaan di berbagai daerah (terdampak gempa bumi),” ujar Pratikno dikutip dari rilis Badan Komunikasi Pemerintah, pada Minggu (16/8).

Menurut dia, kehadiran para pejabat negara di berbagai lokasi terdampak bukan sekadar untuk mengikuti upacara.

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Mereka ditugaskan mengawal persoalan-persoalan krusial sekaligus memastikan kebutuhan penanganan bencana di masing-masing wilayah dapat segera direspons.

“Kami bagi tugas ke berbagai daerah untuk mengawal sesuai dengan tupoksi kami, mengawal isu-isu krusial di daerah tersebut, tetapi kami akan terus berkoordinasi walaupun kita di tempat yang berbeda,” katanya.

Di HUT ke-81 RI tahun ini, sejumlah menteri dan pejabat negara akan memperingatinya bersama warga terdampak gempa NTT.

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