Sejumlah Menteri Upacara HUT Ke-81RI di NTT Pascagempa

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia di Nusa Tenggara Timur. Seperti diketahui, gempa bumi bermagnitudo 7,7 mengguncang sejumlah wilayah di NTT pada Sabtu (15/8) dini hari.

“Karena telah terjadi musibah gempa bumi yang cukup besar di Nusa Tenggara Timur, maka ada beberapa menteri yang memang hari ini memimpin upacara,” ucap Prasetyo di Jakarta, Senin (17/8).

Pras, panggilan akrab Prasetyo Hadi, memerinci menteri tersebut ialah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono, dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.

“Sekarang sedang berada di Nusa Tenggara Timur dalam rangka memonitor dan memastikan menanggulangi bencana yang kemarin terjadi di Nusa Tenggara Timur,” ungkapnya.

Dia menuturkan bahwa tengah peringatan HUT ke-81 RI, pemerintah juga memastikan penanganan bencana di NTT tetap berjalan dengan baik.

“Satu sisi kami tetap harus memastikan bahwa saudara-saudara kita yang kemarin pernah bencana itu semua tertangani dengan sebaik-baiknya,” katanya.

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Adapun di Jakarta, kegiatan Kirab Bendera Pusaka Dalam Rangka Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Pusaka akan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan 12.00 WIB.

Selain itu, pertunjukan 1.500 unit drone hingga immersive show, kembang api, dan video mapping.