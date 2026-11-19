jpnn.com, TANGERANG - Pameran otomotif Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 yang berlangsung di ICE BSD, Tangerang tampaknya akan semakin ramai dan menarik.

Selain sejumlah merek otomotf yang selama ini menjadi pemain utama di pasar Indonesia, GAW 2026 akan kedatangan sejumlah merek otomotif baru, termasuk Bentley dan Porsche.

Berdasarkan keterangan resmi Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) di Jakarta, Kamis, pameran yang berlangsung pada 20-29 November 2026 itu juga akan diramaimkan merek lainnya seperti Beijing Automobile Works (BAW), iCar, Volvo, dan Lepas.

Kehadiran merek-merek tersebut memperluas pilihan kendaraan bagi pengunjung, mulai dari segmen menengah hingga kelas premium.

Bentley dan Porsche menjadi daya tarik tersendiri melalui produk kendaraan mewah yang menyasar konsumen dengan kebutuhan berbeda.

Selain menawarkan beragam pilihan kendaraan, GAW 2026 juga menghadirkan program pembiayaan dan promosi perbankan untuk mendorong transaksi selama pameran.

Permata Bank selaku sponsor utama menyediakan program Permata Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dengan skema pembiayaan dan suku bunga kompetitif.

Bank tersebut juga menawarkan cashback kartu kredit bagi nasabah yang mengajukan kartu selama periode pameran.