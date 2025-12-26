Sejumlah Mobil Listrik yang Mencuri Perhatian Sepanjang 2025

jpnn.com, JAKARTA - Pasar mobil listrik di Indonesia memasuki fase baru sepanjang 2025. Kekhawatiran kendaraan listrik yang identik dengan harga selangit tak lagi menghantui.

Segmen mobil listrik di harga Rp 300 juta hingga Rp 400 jutaan menjadi medan pertempuran panas.

Sejumlah pabrikan global ramai-ramai meluncurkan model baru dengan harga yang makin rasional. Berikut beberapa model yang JPNN.com rangkum:

1. GAC Aion UT

GAC Indonesia memperkenalkan city car listrik di GIIAS 2025, yaitu Aion UT. Model ini diposisikan sebagai mobil listrik perkotaan yang terjangkau, dengan banderol mulai dari Rp 325 juta untuk varian dasar.

Aion UT menawarkan kombinasi desain modern, ukuran kompak ideal untuk mobilitas di kota besar, dan efisiensi biaya operasional yang menjadi salah satu jualan utamanya.

Aion UT bisa dibilang cukup lincah dalam kondisi lalu lintas padat. GAC juga menekankan bahwa biaya penggunaan yang lebih rendah menjadi salah satu kelebihannya.