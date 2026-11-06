Sejumlah Musisi Suarakan Keresahan di AMI Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah musisi ikut menyuarakan keresahan tentang kondisi Indonesia akhir-akhir ini, saat menghadiri AMI Awards 2026.

Beberapa nama yang menyampaikan keresahan hingga menunjukkan simbol perlawanan yakni Andien, Hindia, Dipha Barus, Idgitaf, Kunto Aji, Naykilla, NPD, Perunggu, Enau, Isyana Sarasvati, dan lainnya.

Para musisi tersebut menyoroti penanganan korban bencana, kebakaran hutan dan lahan, serta berbagai kejadian sosial politik belakangan ini.

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"Aku juga mau menaruh hati dan empati yang sangat-sangat besar terhadap apa yang terjadi di Indonesia. Untuk hutan-hutan, untuk seluruh korban bencana alam, untuk semua anak-anak, untuk semua satwa, untuk semua tumbuhan, semoga kita menjadi manusia yang enggak pernah lupa untuk berempati dan peduli. Untuk musik Indonesia," ungkap Andien di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan pada Rabu (4/11).

"Berbicara tentang hujan, di luar sana ada yang sangat membenci hujan karena longsor dan banjir, ada juga yang sedang merindukan hujan karena kebakaran hutan dan lain sebagainya. Walaupun mereka berbeda situasinya dalam mencintai atau membenci hujan, ada kesamaan dalam keduanya, mereka membutuhkan restorasi dan akuntabilitas. Terima kasih, aku Idgitaf,” ucap Idgitaf.

Sementara itu, beberapa musisi lainnya memilih menampilkan simbol 3 jari (three-finger salute) di AMI Awards 2026.

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Secara universal, simbol tersebut diartikan sebagai lambang solidaritas, kebebasan, kesetaraan, dan perlawanan terhadap ketidakadilan atau kekuasaan yang otoriter.

Hindia dan Dipha Barus bahkan mempersembahkan lagu Nafas untuk para korban kebakaran hutan dan lahan yang sulit bernapas.