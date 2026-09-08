Sejumlah Pemain Bali United Cedera, Johnny Jansen Mulai Gelisah Jelang Laga Kedua

jpnn.com, JAKARTA - Kemenangan pada laga pembuka belum membuat Johnny Jansen bisa bernapas lega. Pelatih Bali United itu menghadapi persoalan pelik.

Pasalnya, pilihan pemainnya mulai terbatas akibat sejumlah pemain mengalami cedera dan belum kunjung pulih.

Situasi tersebut menjadi ancaman bagi Bali United yang harus segera melanjutkan perjuangan di Super League 2026/27.

Bali United akan menghadapi Isenmulang Kalteng FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (12/9) malam.

Jansen dituntut menemukan komposisi terbaik, meski tidak seluruh pemain berada dalam kondisi siap tempur.

Dua pemain asing, Joao Ferrari dan Thomas Lham, masih harus menepi untuk menjalani pemulihan.

Absennya kedua pemain tersebut jelas memangkas opsi Jansen dalam menyusun kekuatan tim.

Ferrari masih menjadi salah satu pemain yang dinantikan kepulangannya.