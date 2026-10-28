Sejumlah Pemain Kehabisan Tenaga, Arema FC dalam Bahaya?

jpnn.com - MALANG - Arema FC menghadapi tantangan menjaga kebugaran skuad di tengah padatnya jadwal Super League 2026/2027.

Pelatih interim Andre Caldas mulai menaruh perhatian serius terhadap kondisi fisik anak asuhnya karena kelelahan dapat meningkatkan risiko cedera.

Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Sejumlah pemain Arema FC mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, bahkan Matheus Blade mengalami gangguan fisik ketika mencoba melakukan sprint pada babak kedua saat menghadapi Dewa United Banten FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Minggu (25/10).

Andre mengungkapkan Blade merasakan sesuatu ketika pertandingan memasuki kisaran menit ke-80.

Tingginya menit bermain dan banyaknya pertandingan yang telah dijalani membuat kondisi pemain tersebut harus mendapat perhatian khusus.

"Soal Blade? Ya, Blade itu sangat penting. Dia mengalami kelelahan karena terlalu banyak pertandingan dan menit bermain. Jadi, saat dia mencoba melakukan sprint mungkin di menit ke-80 atau sekitar itu, dia merasakan sesuatu. Kami harus berhati-hati dalam situasi seperti ini," tuturnya.

Persoalan kebugaran juga terlihat pada Dendi dan Careca. Andre memutuskan mengganti kedua pemain tersebut setelah melihat kondisi fisik mereka sudah sangat terkuras.

Langkah itu diambil untuk mengantisipasi kemungkinan cedera jika mereka terus dipaksakan bermain.