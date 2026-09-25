Sejumlah Pengungsi Belum Terawat di Solok, Wapres Gibran Langsung Terjunkan Dokter Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming menemukan sejumlah korban banjir bandang Solok, Sumatera Barat, belum mendapatkan penanganan medis saat meninjau Posko Pengungsi Balai Pemuda Kayu Aro pada Jumat (25/9).

Di Posko Pengungsi Balai Pemuda Kayu Aro, Kecamatan Gunung Talang, Solok, Jumat, Wapres Gibran menemukan beberapa pengungsi belum mendapatkan perawatan sehingga dia memerintahkan dokter pribadinya yang turut mendampingi selama di Solok untuk memeriksa mereka.

Dari dialog dengan sejumlah pengungsi, Gibran bertemu dengan Yulna Yenita, 55, yang kakinya luka karena tertusuk paku saat banjir bandang.

"Jadi, ibu yang ada kemarin nginjak paku? Sudah diperiksakan?" tanya Wapres kepada Yulna sebagaimana dikutip dari siaran resmi Sekretariat Wakil Presiden.

Wapres pun menanyakan kesediaan Yulna untuk diperiksa dokter. "Ibu mau periksa sekarang? Di sini ada dokter," ujar Wapres.

Dokter pribadi Wapres kemudian memeriksa luka yang ada di kaki Yulna. Selepas pemeriksaan awal rampung, Yulna dirujuk ke RSUD Arosuka, Kabupaten Solok, untuk mendapatkan perawatan lanjutan.

Di pengungsian yang sama, Wapres juga bertemu Oktafirnus, 43, yang mengeluh sesak napas dan batuk berdarah.

Ketika ditanya apakah sebelumnya telah memeriksakan diri ke rumah sakit, Oktafirnus mengaku belum pernah menjalani pemeriksaan karena terkendala biaya dan kepesertaan BPJS.