jpnn.com, HAMBALANG - Sejumlah elite Partai Gerindra dan pejabat pemerintahan berkumpul di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/11/2026).

Pertemuan tertutup ini berlangsung menjelang pengajuan dua nama calon wakil presiden (cawapres) kepada MPR RI.

Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah tokoh yang hadir di antaranya Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, serta

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto.

Turut hadir pula Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak.

Para petinggi partai dan pejabat tersebut diketahui mulai berdatangan ke kediaman Prabowo di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, sejak Minggu siang. Rombongan tokoh tersebut baru terlihat meninggalkan kawasan Padepokan Garudayaksa sekitar pukul 18.00 WIB.

Pertemuan ini berlangsung di tengah proses finalisasi persiapan pengajuan dua nama kandidat wapres oleh Presiden kepada MPR RI. Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Istana maupun elite Gerindra mengenai agenda spesifik serta materi pembicaraan dalam pertemuan tersebut.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan bahwa Presiden Prabowo memiliki tenggat waktu hingga Rabu (25/11/2026) untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada pimpinan MPR.