Sejumlah Praktisi & Tokoh Raih Ahli Hukum Award 2026

jpnn.com, JAKARTA - Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia (Petisi Ahli) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong kemajuan penegakan hukum nasional dengan memberikan penghargaan “Ahli Hukum Award 2026” kepada sejumlah tokoh hukum dan praktisi yang dinilai memiliki kontribusi nyata, integritas tinggi, serta dedikasi luar biasa dalam menjaga marwah hukum di Indonesia.

Penghargaan bergengsi ini diberikan dalam rangkaian acara halalbihalal dan seminar nasional bertema “Masa Depan Penegakan Hukum Indonesia”, yang dihadiri oleh berbagai unsur penegak hukum, akademisi, serta tokoh nasional dan internasional.

Presiden Petisi Ahli Pitra Romadoni Nasution dalam sambutannya menyampaikan bahwa penghargaan ini bukan sekadar simbol seremonial, melainkan bentuk apresiasi nyata kepada para pejuang hukum yang terus berdiri tegak di tengah berbagai tantangan penegakan hukum di Indonesia.

“Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan kepada para tokoh yang telah membuktikan dedikasi, keberanian, dan integritas dalam menegakkan hukum. Di tengah dinamika dan tekanan yang ada, mereka tetap konsisten menjaga nilai keadilan dan kepastian hukum,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Petisi Ahli akan terus berada di garis depan dalam mendukung sinergitas antara seluruh elemen penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, kehakiman, advokat, maupun akademisi demi terwujudnya sistem hukum yang berkeadilan dan berintegritas.

Pemberian penghargaan ini juga menjadi pesan kuat bahwa perjuangan dalam dunia hukum tidak boleh berhenti, serta menjadi motivasi bagi generasi penerus untuk terus menjaga independensi dan profesionalitas dalam penegakan hukum.

Acara berlangsung dengan penuh khidmat dan apresiasi, sekaligus memperkuat komitmen bersama bahwa masa depan hukum Indonesia harus dibangun di atas fondasi integritas, keberanian, dan kolaborasi lintas institusi. (dil/jpnn)

Adapun penerima penghargaan Ahli Hukum Award 2026 antara lain: