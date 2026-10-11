Sejumlah Preman di Jalinsum Disikat Polisi

jpnn.com - Sebanyak delapan orang preman yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) di sejumlah titik Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) ditangkap personel Polres OKU, Sumatera Selatan (Sumsel) pada 5–7 Oktober 2026.

"Para pelaku terjaring razia premanisme dalam rangka Operasi Sikat Musi 2026 di wilayah hukum Polres OKU," kata Kapolres OKU AKBP Helmy Tamaela dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Palembang, Sabtu (10/10/2026).

Delapan orang tersebut masing-masing berinisial AP (37), HN (47), HI (26), SO (61), AO (42), CM, RA, dan RI.

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Para preman itu ditangkap saat diduga melakukan pungli terhadap truk angkutan batu bara dan kendaraan lain di sejumlah lokasi berbeda.

Lokasi tersebut meliputi Jalinsum di Desa Ulak Pandan, Desa Lubuk Dalam, Desa Peninjauan, Simpang Air Paoh, dan Desa Karya Jaya.

Polisi juga menyita sejumlah uang tunai yang diduga merupakan hasil pungli terhadap truk pengangkut barang dan batu bara yang melintas di jalur tersebut.

"Mereka diberikan pembinaan dan membuat pernyataan untuk tidak mengulangi kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai pungli maupun tindakan premanisme di kemudian hari," tuturnya.

Operasi Sikat Musi 2026 merupakan bagian dari upaya kepolisian menciptakan rasa aman dan nyaman serta mencegah praktik premanisme yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.