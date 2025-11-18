menu
Sejumlah RT di Cipinang Muara Jaktim Masih Terendam Banjir, Begini Kondisinya

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta Timur (Jaktim) bersiaga menangani banjir di Jalan Cipinang Bali, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (18/11/2025). ANTARA/HO-BPBD Jakarta Timur

jpnn.com, JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta Timur mengimpormasikan sejumlah RT di Kelurahan Cipinang Muara, Jatinegara, masih dilanda banjir.

"Berdasarkan laporan petugas di lapangan, hingga saat ini masih ada beberapa RT di Cipinang Muara, Jatinegara terendam banjir atau genangan," kata Kepala Satuan Tugas Koordinator Wilayah BPBD Jakarta Timur Ali Kojim saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Banjir terjadi di Jalan Cipinang Bali, RT 06 dan RT 12, RW 13, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Luapan aliran Sunter Hulu dan hujan lokal yang terjadi sejak Selasa siang menjadi penyebab banjir tersebut.

Menurut laporan BPBD Jakarta Timur, banjir mulai terjadi pada pukul 14.30 WIB dan mulai surut sekitar pukul 18.00 WIB.

"Ketinggian banjir saat ini mencapai 70 sentimeter (cm) di RT 06 dan 65 cm di RT 12 pada pukul 16.00 WIB," ucap Ali.

Warga masih bertahan di rumah masing-masing, dan penanganan terus dilakukan dengan penyedotan air menggunakan pompa mobile oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA).

Penanganan dan pemantauan banjir juga dilakukan bersama pihak terkait, termasuk Petugas Penanggulangan Bencana (P2B) BPBD DKI Jakarta, pemadam kebakaran (Damkar), Satpol PP, dan lainnya.

