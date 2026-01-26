Sejumlah Saksi Akan Diperiksa Terkait Kepergian Lula Lahfah
jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah saksi akan diperiksa oleh pihak Polda Metro Jaya terkait kematian selebgram Lula Lahfah.
Salah satu saksi yang bakal dimintai keterangan yakni kekasih Lula Lahfah, Reza Arap Oktavian.
"Iya informasi (bakal diperiksa) Senin, kalau, enggak salah," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara, Minggu (25/1).
Menurutnya, pemeriksaan saksi rencana bakal digelar di Mapolres Metro Jakarta Selatan pada Senin (26/1).
Adapun penyidik bertujuan mendalami beberapa hal termasuk kesehatan Lula Lahfah sebelum ditemukan meninggal dunia.
"Tergantung yang bersangkutan, tetapi sudah dikomunikasikan untuk bisa hadir di hari Senin (26/1). Sama teman-teman dekat (Lula) yang datang ke lokasi kejadian," jelasnya.
Selanjutnya Kombes Pol Budi Hermanto mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan foto jenazah Lula Lahfah.
Warga juga diharapkan tidak membuat asumsi liar terkait kepergian selebgram berusia 26 tahun itu.
